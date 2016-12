Neijohr begrüßen up Platt

Gottesdienst für die ganze Region in Helstorf

Helstorf. Alle, die gern Platt sprechen oder hören lädt Pastorin Annedore Wendebourg zum 1. Januar, 17 Uhr herzlich ein in die Helstorfer Kirche. Dort wird in einem Gottesdienst für die ganze Region das neue Jahr in plattdeutscher Sprache begrüßt.Der mit echten Kerzen bestückte Christbaum und die niederdeutschen Weihnachtslieder sollen noch einmal weihnachtliche Stimmung zaubern. Pastorin Annedore Wendebourg wird in ihrer Predigt Gedanken zum Jahreswechsel vortragen. Aus den verschiedenen Dörfern Neustadts und der Wedemark werden Lektoren und Lektorinnen im Gottesdienst mitwirken. Im Anschluss wird im hinteren Teil der Kirche mit Sekt und Selters auf das Neue Jahr angestoßen. Alle, de giern Platt kört un hört, sünd von Harten inlodt, an 1. Januar, klocke fiebe dat neie Johr tau begrüßen in de Helstorfer Kerken. Dor is de Wiehnachtsboom mit echte Kerzen in sienen ganzen Glanz tau seine un Wiehnachtsleeder up Platt sorgt for eene besinnliche Stünnen.Pn. Annedore Wendebourg ward in de Preddigt öhre Gedanken for 2017 vördregen. Minschen ut annere Dörper von Neistadt un ut de Wedemark ward mitmoken bi den Gottesdeinst. Nah den Segen ward hinnen in de Kerken mit Sekt un Selters up dat Neie Johr annestött.