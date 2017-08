Netzwerktreffen für Wiedereinsteigerinnen

Angebot der Koordinierungsstelle Frau und Beruf am 21. August

Region Hannover. Neue Kontakte, Raum für Austausch und wertvolle Impulse für den beruflichen Wieder- oder Quereinstieg: Viermal im Jahr lädt die Koordinierungsstelle Frau und Beruf zum Netzwerktreffen für Berufswiedereinsteigerinnen ein. Beim nächsten Treffen am Montag, 21. August,von 17.45 bis 20.30 Uhr im Haus der Region, Hildesheimer Straße 18, Raum N001, geht es um das Thema „Equal Pay: Wir müssen reden – über Geld!“: Wie erkenne und behaupte ich meinen „eigenen Marktwert“? Wie kann ich mich auf Gehaltsgespräche vorbereiten, wie verhandle ich geschickt?Antworten auf diese Fragen geben vier Expertinnen aus der Praxis: Esther Schröder, Referentin für Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik (www.arbeitnehmerkammer.de), Marleen Knust, Equal-Pay-Beraterin (www.landfrauen-nlv.de), sowie Tina Voß und Julia Maric, Expertinnen für Zeitarbeit und Personalvermittlung (www.tina-voss.de), diskutieren praxisnah und aus unterschiedlichen Perspektiven über finanzielle Unabhängigkeiten, gerechte Bezahlungen, überholte Glaubenssätze rund ums Geld und vermitteln das Rüstzeug für erfolgreiche Gehaltsverhandlungen.Moderieren wird die Diskussionsrunde Petra Keck. Als Gleichstellungsbeauftragte der Sparkasse Hannover, Finanzexpertin und Mitglied im Verband berufstätiger Mütter (www.vbm-online.de) engagiert sie sich insbesondere für die finanzielle Absicherung von Frauen.Anmeldungen sind erwünscht per E-Mail an frauundberuf@region-hannover.de, telefonisch unter (05 11) 61 62 34 37 oder per Fax an (05 11) 61 62 35 49. Alle Infos zum Netzwerktreffen und zur Arbeit der Koordinierungsstelle sind zu finden unter www.frau-und-beruf-hannover.de. Die Koordinierungsstelle Frau und Beruf begleitet Frauen mit Familie auf den Karriereweg, beim beruflichen Wiedereinstieg oder der Neuorientierung. Durch individuelle Beratung wird zielgerichtet an der Erwerbstätigkeit gearbeitet. In Einzelgesprächen werden Frauen zu Fragen des Wiedereinstiegs in den Beruf, der Fortbildung während der Elternzeit oder zur beruflichen Neuorientierung beraten und informiert. Das Beratungsangebot der Koordinierungsstelle ist kostenlos und findet in vertraulichen Einzelgesprächen statt.Koordinierungsstelle Frau und Beruf Region Hannover: ein Projekt gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Landes Niedersachsen, in der Trägerschaft der Region Hannover.