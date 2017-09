NEU: Drums-alive in Bissendorf

Bissendorf. Nach den Herbsferien startet der Turn-Club Bissendorf ein neues Sportangebot:

drums-alive mit Christiane Killig findet regelmäßig dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Schulturnhalle in Bissendorf statt. Erstes Training ist am 17. Oktober. Infos unter Telefon (0 51 30) 9 74 70 86 dienstags und donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle, die Spaß an Bewegung mit Musik in Kombination mit Trommeln haben. Mitzubingen sind Sportbekleidung, ein Handtuch und etwas zum Trinken.