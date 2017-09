Neu im Mehrgenerationenhaus Mellendorf

„Info-Schnitte“ – das Abendbrot mit Fach-Input zu spannenden Themen

Mellendorf. Bei der Info-Schnitte können Besucher nicht nur ihren fachlichen Hunger stillen, sondern auch ihren Appetit. Die Freiwilligenagentur Wedemark veranstaltet im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6, ab sofort regelmäßig die „Info-Schnitte“ – das Abendbrot mich Fach-Input zu spannenden Themen. Eine Anmeldung, um besser planen zu können, ist erforderlich unter freiwilligenagentur@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 9 74 45 11.Folgende Themen sind bis jetzt geplant: Mittwoch, 13. September, von 18 bis 19.30 Uhr, Doppelarriere und Familie – wie kann das gehen? Am Mittwoch, 18. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr, Trauer bewältigen – Umgang mit Verlusten; am Mittwoch, 15. November, von 18 bis 19.30 Uhr, Burn-Out ist out – mit mehr Balance durchs Leben und am Mittwoch, 13. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr, wir hören was wir wollen – eine Nachricht und vier Ohren mit Corinna Höffer-Humpert. Corinna Höffer-Humpert ist freiberuflich als Coach und Beraterin in eigener Praxis tätig. Sie verfügt über mehr als 15-jährige Berufserfahrung in der Mitarbeiterberatung für verschiedene Unternehmen, in der psychosozialen Betreuung sowie im Coaching von Menschen in beruflichen und privaten Veränderungsprozessen.