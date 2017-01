Neue Kurse

Wedemark. Neue Kurse für Kids gibt es bei der Musikschule Wedemark ab Februar: Musikspatzen (Eltern-Kind-Gruppe) mit Christoph Meyer für Kinder ab drei Jahren, montags 15.45 bis 16.30 Uhr in Mellendorf, Dauer: ein Halbjahr; Kiddies Musikclub – musikalische Früherziehung mit Christoph Meyer für Kinder ab vier Jahren, mittwochs 17 bis 17.45 Uhr in Mellendorf, Dauer: drei Halbjahre. Infos gibt es bei der Musikschule Wedemark, Ortsriede 12 in Mellendorf, Telefon (0 51 30) 21 80,

www.musikschule-wedemark.de, info@musikschule-wedemark.de.