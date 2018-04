Neue PC-Angebote für Senioren

Bissendorf. PC-Kurse für Senioren finden in der Wedemärker Geschäftsstelle der VHS,

Wedemark-Bissendorf, Am Mühlenberg 15, statt. Neu im Angebot ist donnerstags (ab 26. April) von 9 bis 10.30 Uhr ein Kurs mit dem Thema: Grundlagen der Bildbearbeitung. Der Kurs richtet sich an Personen, die ihre Ergebnisse aus Smartphone- oder Kamera-Fotografie im Nachhinein verändern wollen. Die Fragestellungen: Was wollen Sie machen? Wie fotografieren Sie? Wie entstehen digitale Bilder? Datenformate. Möglichkeiten der Bildverbesserung. Höchstteilnehmer sind sechs bis acht Personen; ein PC vor Ort; Laptop kann mitgebracht werden.

Ein weiterer Kurs findet donnerstags 10.30 bis 12 Uhr (Beginn am 3. Mai) zum Thema Umgang mit Internet und E-Mail statt. Vermittelt wird Internetverbindung herstellen, Router (Fritzbox/Speedport) einrichten einschließich Telefonie, Rechner per LAN/WLAN ins Netzwerk bringen, Internet – Windows Edge/Google –, Einstieg in das E-Mail-Programm „Thuinderbird“, Einrichten von E-Mail-Konten, E-Mail schreiben und versenden, E-Mail empfangen, Texte und Bilder am Emails anhängen. Höchstteilnehmer sind sechs bis acht Personen; ein ist PC vor Ort; Laptop kann mitgebracht werden.

Anmeldungen ab sofort nimmt Wolfgang Jansen entgegen unter G.W.Jansen@t-online.de, oder telefonisch unter (0 51 30) 77 52 – auch auf AB sprechen mit Angabe des Namens und der Telefonnummer für einen zeitnahen Rückruf.