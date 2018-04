Neue Trainer bei den PC-Kursen

Senioren können sich ab sofort anmelden

Bissendorf. Unverändert finden die bewährten PC-Kurse für Senioren in der Wedemärker Geschäftsstelle der VHS, Bissendorf, Am Mühlenberg 15 statt. Neu im Team sind Wolfram Heitmeier aus Abbensen und Ferdinand Levermann aus Bissendorf mit jeweils einem eigenen Programm. Neu im Angebot ist zunächst der Kurs mit Wolfram Heitmeier donnerstags von 9 bis 10.30 Uhr zum Thema Grundlagen der Bildbearbeitung. Der Kurs richtet sich an Personen, die ihre Ergebnisse aus Smartphone- oder Kamera-Fotografie im Nachhinein verändern wollen. Die Fragestellungen: Was wollen Sie machen? Wie fotografieren Sie? Wie entstehen digitale Bilder? Datenformate. Möglichkeiten der Bildverbesserung. Beginn ist Donnerstag, 19. April. Höchstteilnehmer sind sechs bis acht Personen; ein PC ist vor Ort; Laptop kann mitgebracht werden.Anmeldungen ab sofort nur möglich unter G.W.Jansen@t-online.de oder telefonisch unter (0 51 30) 77 52 werktäglich zwischen 18 bis 20 Uhr – auch auf AB sprechen mit Angabe der Telefonnummer für einen zeitnahen Rückruf. Ferdinand Levermann wird sein Angebot noch bekannt geben.