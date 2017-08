Neuer Kinderchor in Helstorf

Schnupperstunden am 6. und 13. September

Helstorf/Abbensen. Singen macht Spaß. Mit anderen singen ist noch lustiger. Deshalb wird es ab September in der Helstorfer Pfarrdiele einen Kinderchor geben, immer Mittwochnachmittag von 16.30 bis 17.30 Uhr. Eingeladen sind Kinder von fünf bis zwölf Jahren, aus Helstorf und dien umliegenden Dörfern und Gemeinden. Geleitet wird er von der Sopranistin und Diplompädagogin Ricarda Woeste, die selbst Mutter von Kindern im Alter von drei und sieben Jahren ist. Es werden kindgerechte Lieder gesungen, ältere und moderne, lustige, freche, auch mal ernste, christliche und weltliche, bekannte und neue, vielleicht irgendwann sogar ein kleines Musical. Der erste Auftritt steht auch schon fest: Am 14. Januar 2018, 12 Uhr, beim Neujahrsempfang der Kirchengemeinde. Am 6. und 13. September um 16 Uhr ist jeweils eine Schnupperstunde, wo die Kinder ausprobieren können, ob es ihnen gefällt. Wer sich danach fest anmeldet, von dem wird für Noten ein Kostenbeitrag von fünf Euro im Monat erbeten, wenn die Eltern es finanziell können. An Geld soll die Teilnahme nicht scheitern.