Neuer Kurs ab 19. Januar

Faszien Pilates bei Blau-Gelb Elze

Elze. Wer in Alltag und Sport beweglich, vital und schmerzfrei bleiben will, sollte etwas für sein Bindegewebe tun! Faszien Pilates Training ist spielerisch-kreativ, dynamisch-schwungvoll und stärkt den gesamten Körper in seiner kraftvollen Elastizität. Faszien Pilates fördert besondersdie Sinne, die Beweglichkeit und vor allem die Selbstwahrnehmung. Daraus entsteht eine völlig neue Bewegungsqualität.Ein neuer Faszien-Pilates Kurs findet statt ab Donnerstag, 19. Januar, von 17 bis 18 Uhr im Sport & Tanzhaus von Blau Gelb Elze, Kuckucksweg 90. Anmeldungen und Informationen bei Pilates-Trainerin Bettina Kahmann unter Telefon (05130) 96 05 43 oder unter www.bk-balance.de oder e-mail: bk-balance@htp-tel.de.