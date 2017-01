Neuer Kurs der „Windelzwerge“ startet ab Februar

Mellendorf. Am Dienstag, 7. Februar, um 9 Uhr und Donnerstag, 9. Februar, um 15 Uhr starten neue Kurse der Eltern-Kind-Gruppen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Georg und es sind noch wenige Plätze frei. Die Gruppen treffen sich wöchentlich im Pfarrhaus an der Wedemarkstraße 28 in Mellendorf.

„In Bezug auf unsere Vorstellung vom Elternsein wäre es so viel leichter, wenn wir erkennen, dass es nicht notwendig ist alles im Alleingang zu tun. Denn wenn wir als Eltern emotionale Unterstützung erhalten, wenn wir zufrieden sind, uns angenommen und erfüllt fühlen, verändert sich auch unsere Sichtweise auf unsere Kinder. Wie wir uns in Beziehung zu unserem Kind erleben, hängt auch davon ab, inwieweit wir ein stabiles Gefühl zu unserer Intuition erleben“, so Kathrin Linde, Gruppenleiterin der „Windelzwerge“. In Elterngruppen können Interessierte dies erleben. Nicht allein zu sein, eine Gruppe mit vertrauten Menschen zu haben ist entscheidend. Die Teilnehmer wollen gemeinsam Spaß haben, offen über persönliche Themen sprechen, einfühlsam miteinander umgehen und den Kindern die Möglichkeit geben, Bindungen zu anderen aufzubauen. „Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie die herzlichsten und verständnisvollsten Freunde in einer Elterngruppe finden“, so Kathrin Linde, selbst zweifache Mutter. Die 34-jährige gelernte Sozialassistentin, Ergotherapeutin und systemische Beraterin bietet für Kinder von der Geburt bis zu drei Jahren neben musikalischen Angeboten, gruppendynamische Spiele sowie altersentsprechende Wahrnehmungsangebote an. Die Kinder erleben erste soziale Kontakte und entwickeln soziale Kompetenzen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Kathrin Linde unter der Rufnummer (01 62) 4 13 24 61.