Neuer Termin

Scherenbostel. Der Vortrag „Wölfe – Direkt vor unserer Haustür“ im Drei-Dörfer-Treff Scherenbostel hat sehr großes Interesse geweckt. Die Veranstaltung war so gut besucht, dass leider sogar einige Gäste wegen Überfüllung wieder nach Hause geschickt werden mussten. Doch der DDT hat sofort gehandelt und mit Peter Griemberg (NABU-Wolfsbotschafter) sogleich einen Ausweichtermin gebucht. Dieser findet am 1. März statt.

Der für den 22. Februar geplante Reisevortrag über Zypern fällt leider aus. Der Vortrag wird in das Herbst-Programm wieder aufgenommen.