Neuer Workshop

Schöne Aussicht mit Tipps und Akuthilfen für Zuhause

Lindwedel. Am Freitag, 28. Februar, startet erstmalig ein Workshop „SOS Rückenschmerz?“ TEIL I im Sporthof Schöne Aussicht, der rückenschmerzgeplagten Menschen Eigenkompetenz und Akuthilfen im Extremfall vermittelt. Ziel des Workshops ist es, Menschen einen Werkzeugkasten für die Selbsthilfe bei Rückenschmerzen an die Hand zu geben und darüber Vertrauen und Ressourcen der Selbstheilung freizulegen. Neben einer kleinen Auswahl an entspannenden Übungen geht es vor allem darum, in Partnerarbeit und über Berührungshilfen zu entspannen und zu mobilisieren. Dieser Workshop wirkt auf unterschiedlichen Ebenen: Es geht um die Mobilisierung des Bindegewebes und der Gelenke, es geht um Atmung, um die Aktivierung des Lymphsystems, um Durchblutung, um Tiefenentspannung und die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Heilung benötigt Entspannung und Perspektivenwechsel!Anmeldung unter Telefon (0 50 73) 92 31 11 oder schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de.