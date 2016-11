Neues Bandprojekt

Erwachsene Freizeitmusiker willkommen

Wedemark. Instrument vorhanden, Mitspieler fehlt? Lust, ein paar alte Songs aus den 60er, 70er oder 80er Jahren so richtig abzurocken? Dann herzlich willkommen zum neuen Bandprojekt! Alle Interessierten Freizeitmusiker sind eingeladen zum unverbindlichen Kennenlernen zwecks Gründung einer Rockband am Donnerstag, 17. November, um 18.30 Uhr im Schulzentrum Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz. Treffpunkt ist der Haupteingang. (E-)Gitarren, E-Bass, Schlagzeug und Klavier/Keyboard, vielleicht noch ein rockiges Saxofon oder auch eine Querflöte und natürlich Gesang sind die Zutaten für eine Freizeit-Band unter dem Motto „Let the good times roll!“ Für den einen sind die Favoriten Klassiker der Beatles oder Rolling Stones. Andere bevorzugen Pink Floyd, Deep Purple, CCR, ABBA, Eric Clapton, Joe Cocker, Led Zeppelin, Black Sabbath. Die Geschmäcker sind eben vielfältig und verschieden. Aber (fast) alles ist möglich!Weitere Infos gibt es unter www.musikschule-wedemark.de/ensembles oder Telefon (0 51 30) 21 80. Die Projektleitung hat Andreas Pohl, andreas.pohl@musikschule-wedemark.de oder Telefon (01 72) 5 15 21 41.