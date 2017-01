Neues Frühjahrs-/Sommer-Programm

Jetzt bei Kinder- und Jugendkunstschule anmelden

Wedemark. Das neue Programm der Kinder- und Jugendkunstschule ist erschienen. Auch die beliebten Töpferkurse für die Kleinen ab drei Jahren sowie die Mosaikkurse am Montag sind wieder im Programm. Start des halbjährlichen Programms ist der 13. Februar mit dem Kurs „Experiment Beton gießen“. Unter anderem werden in diesem Kurs Gefäße gegossen, außen mit einem Mosaik beklebt und auf der Innenseite mit Blattgold versehen. Die Angebote der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark richtet sich an Kinder von zwei bis 16 Jahren. Bei einigen Kursen kann gern auch eine Begleitperson teilnehmen. Im Kurs „Das kleinen Kinderatelier“ können die begleitenden Mütter oder Väter ihre Kinder beim kreativen Arbeiten erleben und haben auch die Möglichkeit zum Mitmachen. Ebenso ist die Teilnahme von einem Elternteil in den Steinbildhauer-Werkstätten auf der Streuobstwiese in Elze sowie in den Filzwerkstatt-Kursen im Atelierraum des Kunstschulhauses in Mellendorf möglich. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Kurse stehen die Schrottschweiß-Kurse und die Kurse in der Nähwerkstatt. In dem Kurs „Nähen ist gar nicht schwer“ werden die Grundkenntnisse im Nähen, Zuschneiden und das Anfertigen eines einfachen Kleidungsstückes vermittelt. Dieser Kurs geht über eine Dauer von sechs Terminen und findet in der Textilwertstatt im Schulzentrum Mellendorf statt. Wer darüber hinaus noch weitere Tricks und Tipps rund um das Nähen erhalten möchte, ist in dem Kurs „Nähen für Fortgeschrittene“ herzlich willkommen.Das Forschen und Experimentieren wird auch nicht zu kurz kommen, denn in den entsprechenden Werkstätten können die kleinen Erfinder und Forscher Roboter aus Holz, Pappe und vielen anderen Materialen nach eigenen Ideen bauen. Oder sie tauchen mit Käpt'n Nemo in die dunkelsten Tiefen der Ozeane und gestalten die dort entdeckten Ungeheuer aus Holz, Pappe, Soff und Leuchtfarbe selbst. Ein ganz besonderes Highlight ist der Kurs „Foto-Reportage im Otternhagener Moor“. Dieser Kurs findet in Kooperation mit dem Moorinformationszentrum in Resse statt. Mit einem Experten erkunden Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren den Moor-Erlebnispfad im Otternhagener Moor, erfahren Interessantes über die Tier- und Pflanzenwelt und machen ganz viele Fotos und lernen nebenbei Tricks und Kniffe der Tier- und Pflanzenfotografie kennen. Diese Fotos werden dann am PC bearbeitet und in einer geplanten Ausstellung präsentiert.Das Ende des Frühjahr-/Sommer-Programms 2017 bildet das „Große Sommerferienprojekt“. Wie im letzten Jahr findet es auch in diesem Jahr auf einem idyllischen Platz mitten im Wald des Fuhrberger Forstes statt. In diesem Jahr erwarten die Teilnehmer einen „Besuch vom Planeten XCuliaR“. Dieses dreitägige Sommerferienprojekt steht ganz im Zeichen von scheuen, fremden Wesen eines weit entfernten Planeten, die auf der Erde notlanden mussten und Hilfe beim Bau ihres Raumschiffes sowie ihrer Roboter benötigen.Die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark bietet mit ihrem aktuellen Programm wieder eine breite Palette aller künstlerischen und handwerklichen Techniken unter dem Motto „Bilden mit Kunst“ an. Die Teilnehmer können sich auf ein vielfältiges und sehr ambitioniertes Programm freuen.Die Programme liegen ab sofort in Geschäften, Banken und der Gemeinde aus. Auch ist das Programm im Internet unter www.kunstschule-wedemark.de einzusehen oder direkt in der Geschäftsstelle in Mellendorf, Am Wedemarkbad 4, Telefon (0 51 30) 55 70 erhältlich. Auch per E-Mail kann das Programm angefordert werden unter kunstschuleWedemark@t-online.de.