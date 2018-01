Neujahrsempfang

Resse. Wie in den letzten Jahren lädt der Verein Bürger für Resse zum Neujahrsempfang ein. Eingeladen sind alle Mitglieder und Förderer am Sonntag, 28. Januar, um 12 Uhr. Der Empfang findet wie immer im Moorinformationszentrum statt. Ehrengast wird Marion Schenkluhn sein, die aus dem Archiv ihres Mannes dem Moorinformationszentrum ein Moorbild zur Verfügung stellt. Jürgen Schenkluhn war Hobbymaler und hat sehr viele Bilder in seiner Freizeit gemalt. Zu erwarten ist, dass der Empfang in angenehmer Atmosphäre und bei regem Gedankenaustausch stattfinden wird.