Kirchengemeinde Helstorf lädt ein

Helstorf/ Abbensen. Am Sonntag, 14. Januar bittet die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen schon um 10.00 zum Gottesdienst in die Helstorfer Kirche, denn dieser bildet den Auftakt zum traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde. Der Posaunenchor und eine Reihe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gemeinde werden den Gottesdienst mit der Pastorin gestalten. Im Anschluss wird in der Pfarrdiele weitergefeiert: mit einem vergnüglichen Rückblick auf das Jahr 2017 durch Pastorin Annedore Wendebourg, mit Suppe und herzhaften und süßen Köstlichkeiten auf dem Büffet und einem besonderen Leckerbissen: der neue Kinderchor der Gemeinde unter Leitung der Sängerin Ricarda Woeste wird eine Reihe von fröhlichen Liedern singen, teils mit Bewegung und Pantomime. Und natürlich gibt es Sekt oder Saft, um auf das noch junge Neue Jahr anzustoßen.