Neujahrsempfang im Mooriz

Bürger für Resse leitet Arbeit im neuen Jahr ein

Resse. Der Verein Bürger für Resse lädt für Sonntag, 29. Januar, zum Neujahrsempfang in das Moorinformationszentrum ein. Der Empfang beginnt um 12 Uhr. Mit ihm leitet der Verein die Arbeit im neuen Jahr ein, dem elften seit seiner Gründung im Herbst 2006.Der Verein hat in den letzten Jahren eine Reihe späktakulärer Erfolge bei der Sicherung und Erweiterung von Infrastruktur und Lebensqualität in Resse erzielen können. Durch Kauf und Umbau der ehemaligen leer stehenden Sparkasse wurde die ärztliche Versorgung des Ortes gesichert, durch die Gründung der Infrastruktur für Resse eG gelang der Bau des Frischmarktes, in dessen Nachbarschaft soeben die ersten barrierefreien Wohnungen bezogen wurden, errichtet auf Betreiben des Vereins. Auch das Moorinformationszentrum, in dem der Verein seinen Sitz hat, gäbe es nicht ohne die vielfältige Bereitschaft seiner Mitglieder zu ehrenamtlichem Engagement. Die Bürger für Resse betreiben das Mooriz, stellen sicher, dass die Dauerausstellung über die den Ort umgebenden Moore an 30 Stunden pro Woche besucht werden kann, organisieren Fachvorträge, Moorführungen und ein sehr attraktives Kulturangebot.Man sei zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr der Neujahrsempfang sehr gut besucht sein wird, heißt es aus dem Vereinsvorstand.