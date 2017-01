Neujahrsempfang und Schießen

Schützenverein Gailhof lädt ein

Gailhof. Hiermit lädt der Schützenverein „Sichere Hand“ Gailhof alle Mitglieder und Freunde des Vereins herzlich zum Neujahrsempfang am Freitag, 13. Januar, ab 19.30 Uhr ein. Im Rahmen dieses Abends wird der Vereinsmeister und die Jahres-besten 2016 ausgeschossen. Der Vereinsmeister wird unter den Mitgliedern in den Disziplinen Luftpistole und Luftgewehr in den jeweiligen Altersklassen ermittelt. Beim Jahresbestenschießen dürfen alle Erstplatzierten der Schießwettbewerbe des Jahres 2016 teilnehmen, auch Nichtmitglieder. Meldeschluss ist um 21 Uhr.