Neujahrsläuten

Scherenbostel. Auch in diesem Jahr findet das Neujahrsläuten am Glockenturm in Scherenbostel statt. Gemeinsam soll das Jahr 2018 begrüßt werden. Die Tradition wird auch in diesem Jahr in altbewährter Form fortgesetzt. Seid 1999 treffen sich alle Interessierten am Silvesterabend kurz vor Mitternacht am Glockenturm. Jeder – groß und klein – darf die Glocke läuten, ob lange oder nur kurz. Der Arbeitskreis Kirche in Scherenbostel lädt alle zu diesem Treffen ein.