Nikolausfliegen

Hodenhagen. Es ist bereits über 50-jährige Tradition und bei den Kindern stets sehnsüchtig erwartet: das Nikolausfliegen. Egal welches Wetter, ob Schnee oder Regen, ob Nebel oder Sturm, der Nikolaus kommt immer auf seinem Rückweg in den hohen Norden auf dem Flugplatz in Hodenhagen vorbei. Dieses Jahr hat er eine besondere Aufgabe für alle Kinder mitgebracht: Wer kann den Text von dem Lied aus der Überschrift? Wie geht es nach „vom Himmel hoch da komm ich her“ weiter? Alle Kinder, die das wissen, bekommen ein Geschenk vom Nikolaus persönlich. Währenddessen können sich auch die Eltern gerne vom Team des Fliegerstübchens bewirten lassen. Also einfach am Sonntag, 11. Dezember, um 14 Uhr zum Flugplatz in Hodenhagen kommen und den Nikolaus begrüßen.