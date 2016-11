Noch freie Plätze

VHS-Aufbaukurs zum Apple MacBook

Burgwedel. Ab Montag, 21. November, bietet die vhs Hannover Land einen Aufbaukurs „Apple MacBook, es geht weiter“ (V.-Nr. R660419), in Burgwedel, VHS, Auf dem Amtshof 8 an. Der Kurs richtet sich an Interessierte, die Ihren „Apfel“ soweit gut im Griff haben, dass Dateiablage, Ordnerverwaltung & Co. bereits funktionieren. Dann ist jetzt der richtige Augenblick gekommen, sich den „höheren" Funktionen von OS Xzuzuwenden. Dazu zählen zum Beispiel das vollautomatische Sicherungssystem „TimeMachine“, die Verwaltung von Benutzern, das Hinzufügen weiterer cleverer Anwendungsprogramme und manch anderes mehr. Die Inhalte im Einzelnen sind: Benutzer einrichten; iCloud Drive richtig nutzen; Die Notizen-App - mehr als nur Notizen; Sicherungen anfertigen – TimeMachine; iWorks: Pages, Numbers, Keynote; Kindersicherung; Dienstprogramme; Tipps und Tricks. Der Kursleiter bittet die Teilnehmenden darum, das MacBook inklusive Ladekabel und (wenn vorhanden) eine Kurzbeschreibung des MacBooks mitzubringen. Der Kurs findet jeweils von 14 bis 17.15 Uhr statt und kostet 82,50 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon (0 50 31) 97 10 85 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.