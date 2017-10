Noch freie Plätze

Mittelalterlicher Abend in Mandelsloh

Region. Die Einladung der Kirchengemeinden des nördlichen Neustädter Landes, in den beiden großen mittelalterlichen Kirchen der Region gemeinsam den 500. Jahrestag der Reformation zu begehen, ist auf ein großes Echo gestoßen. Am Vormittag des 31. Oktober laden die Gemeinden in die Klosterkirche Mariensee zu einem Festgottesdienst, gestaltet von den Pastoren und dem Kammerchor Neustädter Land, der unter der Leitung von Professor Jan Katzschke die Bachmotette „Jesu bleibe meine Freude“ zur Aufführung bringen wird. Am Abend dann öffnen sich die Pforten der St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh, die mit langen Tischen und Kerzenlicht zu einer mittelalterlichen Schänke umgestaltet ist. In dieser wird dann auch stilecht in historischen Gewändern Schweinebraten mit Kraut und Bauernbrot serviert, dazu Wasser, ein kühles Bier oder ein edler Schoppen. Die Capella La Monica spielt auf mit Musik der Lutherzeit, ebenso wie das Flötenensemble Mandelsloh. Dort in der Schänke kann man Stammtisch-Gesprächen lauschen, die die Bedeutung der Reformation im Laufe der 500 Jahre quer durch die Jahrhunderte aufzeigen.Die 200 Karten zu zehn Euro (Kinder fünf Euro) für diese Abendveranstaltung sind zum größten Teil bereits verkauft oder vorbestellt. Wer noch eine Karte ergattern will, kann diese erwerben Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag im Kirchenbüro Mandelsloh, St.-Osdag-Straße 21, Telefon (0 50 72) 3 22. Telefonisch vorbestellte Karten können von Auswärtigen auch noch am 31. Oktober an der Abendkasse zwischen 17 und 17.30 Uhr abgeholt werden.