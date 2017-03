Noch Plätze frei bei Metallwerkstatt

Wochendseminar auf Jugendhof Idingen

Heidekreis. Der Jugendhof Idingen sucht noch Teilnehmer für das Seminar „Metall-Werkstatt“. Interessierte Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren bekommen am zweiten Märzwochenende, 11. und 12. März, die Möglichkeit den Werkstoff Metall näher kennen zu lernen. Der richtige Gebrauch mit Werkzeug wird dabei genauso Thema sein wie das praktische Arbeiten an einem eigenen Briefkasten. In sicherer Umgebung wird den Teilnehmer so ermöglicht einen für sie eventuell neues Material kennen zu lernen und Selbstvertrauen im Umgang mit handwerklichem arbeiten aufzubauen.Interessierte können sich per Telefon (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de weiter über den Kurs informieren oder sich direkt anmelden.