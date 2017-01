Noch Plätze frei bei vhs

Sicheres Arbeiten mit der Motorsäge

Region. Ab Freitag, 10. Februar, bietet die vhs Hannover Land einen zweitägigen Lehrgang „Sicheres Arbeiten mit der Motorsäge“ (V.-Nr. H820024) in Neustadt, VHS (Weiterbildungszentrum), Goethestraße 11/13, an. Diese Einweisung, zu der keine Vorkenntnisse erforderlich sind, soll die Teilnehmenden auf einen bewussten und sicheren Umgang mit der Motorkettensäge vorbereiten. Folgende Inhalte werden in diesem Lehrgang vermittelt: Arbeitssicherheit/Unfallverhütung, persönliche Sicherheitsausrüstung (Aufbau und Funktion), Aufbau der Motorsäge und ihre sicherheitstechnischen Einrichtungen, Wartung und Pflege, Betriebsstoffe Startvorgang, Starthilfen, Sicherer Einsatz der Motorsäge (Beurteilung des Baumes, Festlegen des Gefahrenbereiches/ der Fällrichtung, Beurteilung der Druck- und Zugzone, Anlegen eines einfachen Fällschnitts, Aufasten, Trennschnitte), Einsatz und Verwendung von Hilfsmitteln zum Fällen (Keile, Spalthammer, Fällheber, Wendehaken, Greifzug), Aufarbeiten des Stammholzes (aufmetern, spalten). Am Ende der Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden nach einer kurzen Prüfung ein Zertifikat über die erfolgreiche Lehrgangsteilnahme. Dieses Zertifikat ersetzt keinen Motorsägenschein nach ABS I. Kursleiter Gerald Egler bittet darum, Sicherheitsbekleidung bestehend aus Schnittschutzschuhen, Schnittschutzhose, Arbeitshandschuhen, Helm mit Gesichts- und Gehörschutz und, wenn vorhanden, eine geeignete Motorsäge mitzubringen. Falls Interessierte keine Motorsäge zur Verfügung haben, bittet der Kursleiter darum, dies bei Anmeldung mitzuteilen. Der theoretische Teil findet am Freitag von 17 bis 21 Uhr statt, der praktische Teil aushäusig am Sonnabend von 8 bis 16.15 Uhr. Die körperliche Eignung sowie Deutschkenntnisse der Teilnehmenden werden vorausgesetzt. Für den praktischen Teil am Sonnabend ist die Fahrt zu einem Sägeplatz (mit eigenem PKW) notwendig. Der Kurs kostet 95 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 23 beziehungsweise -92, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.