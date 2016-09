Noch Plätze frei

Ski & Fitness SV. Der Ski & Fitness SV Großburgwedel fährt in der Zeit vom 11. bis 18. Februar 2017 zur Skitrainingswoche nach Gerlos in die Zillertal Arena. Vereinseigene Skiübungsleiter bieten in dieser Woche fortgeschrittenen Skifahrern Vertiefungs- und Erweiterungsmöglichkeiten für Ski alpin in Gruppen an. Die Anreise erfolgt ab Großburgwedel in einem modernen Reisebus. Einige wenige Plätze sind noch für diese Skireise frei. Anmeldungen nimmt Alfred Homm unter Telefon (0 51 39) 65 10 entgegen. Weitere Infos unter www.ski-fitness.de.