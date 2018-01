Noch Plätze frei

Abendlicher Fotografie-Kurs bei der VHS

Region. Bei einem „fotografischen Spaziergang durch das abendliche Hannover“ (V.-Nr. U871069) lernen die Teilnehmenden im gleichnamigen Kurs der vhs Hannover Land die Einflüsse von Belichtungszeit, Blende und ISO-Zahl auf die Qualität und Aussagekraft ihrer Bilder kennen und fotografieren stimmungsvolle Szenen in unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Der Kursleiter bittet die Teilnehmenden darum, ihre Kamera, leere Speicherkarten, geladene Akkus, das Zubehör, die Bedienungsanleitung sowie ein Stativ, zusätzlich einen Fernauslöser und eine kleine Taschenlampe, mitzubringen. Auch an Verpflegung und wettervariable Kleidung soll bitte gedacht werden. Der Kurs, zu dem Kenntnisse im Umgang mit der System-, der Spiegelreflexkamera oder der digitale Kompakt- beziehungsweise Bridgekamera vorausgesetzt werden, findet am Freitag, 9. März, von 17 bis 20.45 Uhr statt und kostet 39,50 Euro. Treffpunkt der Teilnehmenden ist der Opernplatz in Hannover. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 83 beziehungsweise (0 50 31) 97 10 85 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.