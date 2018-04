Noch Restkarten

Maria Vollmer kommt ins Mooriz

Resse. Die Kabarettistin Maria Vollmer tritt am Freitag, 13., und Sonnabend, 14. April, im Mooriz auf. Es sind noch einige wenige Restkarten für den 14. April vorhanden. Wer also Ende März den Auftritt Maria Vollmers mit ihrem neuen aktuellen Programm in Hannover verpasst hat, hat jetzt noch Gelegenheit sie zu erleben. Sie versteht es ausgezeichnet, die Dinge des Lebens auf die Schippe zu nehmen. Dieses Mal die Dinge „Leeres Nest“ oder „Wenn die Kinder erwachsen werden“. Der Titel des Programmes ist „Push-Up, Pillen und Prosecco“. Die Karten kosten 17 Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkasse.