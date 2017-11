Norddeutscher Kürwettbewerb

Meisterschaft wird in Mellendorf ausgetragen

Die Norddeutsche Landesmeisterschaft im Eiskunstlauf der Eissportsaison 2017/18 findet am Sonnabend, 2. Dezember, in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr in der hus de groot EISARENA (Eisstadion Wedemark) statt. Ausrichter dieser Meisterschaften ist der NEV (Niedersächsischer Eissport Verband). An den Landesmeisterschaften nehmen Starter aus Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Berlin teil. In dem großen Starterfeld hat der ESC Wedemark Scorpions erneut die grüßte Teilnehmerzahl gemeldet. Bei dieser sportlich äußerst anspruchsvollen Meisterschaft ist wie regelmäßig auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Sicherlich eine tolle Veranstaltung, die es sich lohnt zu besuchen. Viele der Starter haben ihr Interesse am Eiskunstlauf beim Besuch einer derartigen Veranstaltung entdeckt und sind heute begeisterte Eiskunstläufer.