Nur noch wenige freie Plätze in Smartphone-Kurs

Region. Montags, ab 6. Februar, bietet die vhs Hannover Land einen aktuellen Kurs „Umgang mit einem Android-Smartphone lernen“ (V.-Nr. S666019), in Burgwedel, VHS, Auf dem Amtshof 8, an. Hier bekommen die Teilnehmenden einen Einblick in den Umgang mit einem Android-Smartphone, lernen die Bedienung des berührungsempfindlichen Bildschirms mit Fingern und Gesten sowie die Bedeutung der Standardtasten kennen. Fragen zu „Wie komme ich ins Internet?“, „Wie nutze ich Messenger und E-Mail?“, „Wie kann ich fotografieren und wie kann ich meine Apps übersichtlich anordnen?“ werden beantwortet. Natürlich sind Apps ein wichtiges Thema in diesem Kurs. Hinweise zu „Was sind Apps, wie nutze ich diese und wie kann ich neue Apps erwerben?“ werden gegeben. Auch die Sicherheit des Smartphones ist ein wichtiger Punkt. Der Dozent bittet darum, das Ladekabel und (wenn vorhanden) eine Kurzbeschreibung des Smartphones mitzubringen. Der Kurs, für den keine Vorkenntnisse vorausgesetzt werden (die Teilnehmenden sollten aber ihr Smartphone schon in Betrieb genommen haben), findet jeweils von 9 bis 12.15 Uhr statt und kostet 89,50 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 83 beziehungsweise (0 50 31) 97 10 85 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.