Öffentliche Auslegung der Baumschutzsatzung

Stellungnahmen können bei der Gemeinde eingereicht werden

Bissendorf-Wietze. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wedemark hat in seiner Sitzung am 12. Juni den Entwurf der Baumschutzsatzung im Gemeindeteil Bissendorf-Wietze beschlossen. Beschlossen wurde zugleich deren öffentliche Auslegung. Der räumliche Geltungsbereich der Satzung umfasst den Ortsteil Bissendorf-Wietze.Die öffentliche Auslegung des Satzungsentwurfes gemäß § 14 Abs. 2 NAGBNatSchGerfolgt in der Zeit vom 4. Oktober bis einschließlich 6. November im zentralen Zugangsbereich des zweiten Obergeschosses des Rathauses Wedemark, Fritz-Sennheiser-Platz 1 in Mellendorf. Während folgender Zeiten besteht die Möglichkeit, den Entwurf dort einzusehen: montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und montags, dienstags, donnerstags von 12.30 bis 15 Uhr sowie mittwochs von 12.30 bis 18 Uhr. Zudem besteht die Möglichkeit, den Entwurf im Internet auf www.wedemark.de einzusehen. Stellungnahmen zum Satzungsentwurf können schriftlich oder zur Niederschrift bei derGemeindeverwaltung vorgebracht werden.