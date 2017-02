Öffentliche Sitzung

Bissendorf. Der Arbeitskreis für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Wedemark kommt zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr im Sitzungsraum des Bürgerhauses in Bissendorf zusammen. Mitarbeiter, Freunde, Interessierte und Wissbegierige sind eingeladen zu einem Gespräch mit der Ersten Gemeinderätin Susanne Schönemeier über Chancen und Grenzen des Zieles Inklusion in der Wedemark und darüber hinaus.