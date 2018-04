Ökomarkt – Wer macht mit?

Grüne suchen noch Standbetreiber

Bissendorf. Am Sonntag, 6. Mai, findet wieder der beliebte Ökomarkt der Grünen vor dem Bürgerhaus in Bissendorf statt. Es gibt Spiel und Spaß für die Kinder, Musik von Hand gemacht, Essen und Trinken an rustikalen Tischen und Bänken, Kunst und Information und viele Sachen Bio- Fair und Öko zu kaufen. Darunter sind Kräuter und Blumen in Töpfen, besondere Öle und Seifen, Töpferwaren und so weiter. Die Bienen, die so wichtigen Nutztiere, sind ein großes Thema. Ein Bio-Imker bringt Bienenwaben mit lebendigen Biene mit und man bekommt viele Informationen und Blumensamen, um die Bienen zu unterstützen. Es fehlen vielleicht noch Sie? Wenn Sie den Ökomarkt bereichern und noch mitmachen wollen, wenden Sie sich bitte an die Grünen unter angela.klingrad@gruenewedemark.de oder 05130 3767535