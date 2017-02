Ökumenische Wortgottesfeier

Mellendorf. Am Mittwoch, 1. März, um 8.30 Uhr findet in der katholischen Kirche in Mellendorf die ökumenische Wortgottesfeier mit der Austeilung des Aschenkreuzes, die besonders für Schüler geeignet ist, statt. Für die ersten beiden Schulstunden kann eine Schulbefreiung erteilt werden. Um 18 Uhr findet zusätzlich noch die heilige Messe mit der Austeilung des Aschekreuzes statt.