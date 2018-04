Offener Abend für Frauen

Scherenbostel. Einen offenen Abend für Frauen gibt es am Montag, 16. April, von 19.30 bis 21.30 Uhr im SeminarAktionsZentrum. Ehefrau,Geliebte, Mutter, Tochter, Oma, Freundin, Angestellte, Chefin, Kollegin, Kameradin und sonst noch? Wie kann ich im Alltag selbstbestimmt leben und mir doch treu sein? Ein Abend für Frauen, die ihren Rollen auf die Spur kommen, ungeliebte Muster ablegen und das Leben in all seinen Facetten authentisch leben möchten, ohne sich zu verbiegen.

Anmeldung und weitere Infos unter Telefon (0 51 30) 58 42 44 oder unter s.boeker@boekerundpartner.de.