Offenes Atelier

Mellendorf. Der Malbildhauer Ulrich Saloga bietet Interessierten Gelegenheit, sein Atelier am Sonntag, 1. Oktober, zu besuchen. Ulrich Saloga hat eine Einladung zur Biennale

für zeitgenössische Kunst in Florenz erhalten. Vom 3. bis zum 17. Oktober startet der Künstler mit seinen Bildern nach Florenz.

Der Künstler, der noch nie in Florenz war, hofft, dass am Sonntag viele Interessierte ihn im Atelier besuchen und ihm vielleicht noch einen kleinen Ratschlag mit auf den Weg geben können. Seien es Hinweise zu dortigen Künstlern oder zu dort ansässigen Galerien. Für jeden, der am Sonntag von 11 bis 16 Uhr in der Galerie vorbeischaut, wird eine Tasse

Kaffee bereitgehalten.