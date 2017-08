Ohrenweide und Gaumenschmaus

Chor EnCanto lädt zu Konzerten mit Büfett ein

Fuhrberg/Wedemark. Unter der musikalischen Leitung von Frederik Schuritz widmet sich der gemischte Fuhrberger Chor dieses Jahr den ganz großen Melodien aus den bekanntesten Musicals wie zum Beispiel Jekyl & Hyde, Cabaret und dem Phantom der Oper. Besucher können sich auf vollklingende Chorarrangements, eine schwungvolle Band und die eine oder andere Verkleidung auf der Bühne freuen. Zwischen der großen Emotion und dem eingängigen Liedchen zum Mitträllern ist alles dabei. Das Konzert beginnt am Sonnabend, 2.September, um 15 Uhr im Gemeindehaus der Ludwig-Harms-Kirchengemeinde in Fuhrberg. Wer nach dem Konzert noch etwas Zeit hat, ist herzlich eingeladen zusammen mit dem Chor das leckere kulinarische Büfett zu stürmen und mit der ein oder anderen Sängerin oder dem ein oder anderem Sänger ins Gespräch zu kommen und auf einen schönen Nachmittag anzustoßen. Und wer weiß? Vielleicht kommt die Lust zum Mitsingen, so dass im nächsten Jahr bereits 40 Sänger auf der Bühne stehen. Interessierte lädt der Chor gerne dienstags um 19.30 Uhr in das Gemeindehaus zum gemeinsamen Singen ein. Der Eintritt ist frei. Der Chor freut sich jedoch über Spenden zur Finanzierung seiner weiteren Chorarbeit.Am 10.September ist der Chor noch einmal in der katholischen Kirche Mellendorf zu hören. Wer mehr über das Chorleben und weitere Informationen möchte, kann diese gern unter www.encanto-fuhrberg.de nachlesen.