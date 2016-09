Oktoberfest

Berkhof. Der Schützenverein Plumhof-Berkhof-Sprockhof teilt mit, dass das beliebte und traditionelle Oktoberfest auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Und zwar am

Sonntag, 9. Oktober, ab 11 Uhr im Schützenhaus Berkhof. Es gibt entsprechende

Schmankerln. Auch die Thekenbesatzung hat sich vorgenommen, die hof-

fentlich durstigen Kehlen mit allem zu versorgen. Und schließlich haben die

Damen der Frauenabteilung auch für den Nachmittag an Kaffee und Kuchen gedacht. Dazu sind alle interessierten sowohl des Schützenvereins als auch die Bürger der drei Ortschaften eingeladen. Des Weiteren weist der Schützenverein darauf hin, dass der GK-Schießstand weiter verbessert und entwickelt wurde. Interessierte Vereine können sich noch im Verein für Schießübungen eintragen lassen.