Oktoberfest im Herzblut Mellendorf

Mellendorf. Am Sonnabend, 1. Oktober, findet ab 19 Uhr das traditionelle Oktoberfest in der Herzblut Sport- und Musikbar Mellendorf an der Industriestraße 37 statt. Neben dem im bayrischen Stil geschmücktem Herzblut-Festzelt mit Musik gibt es auch bayrische Köstlichkeiten wie Hendl, Leberkäs, Weißwurst und Brez’n. Ein Höhepunkt des Oktoberfestes ist die Prämierung des schönsten Dirndls und der schönsten Lederhose. Die Maisel-Brauerei aus Bayreuth hat dafür attraktive Preise angeboten. So gewinnt der erste Platz ein Wochenende in Bayreuth mit Übernachtung im Hotel und einem Besuch im Biermuseum. Der zweite Platz gewinnt zwei Karten für das Fußballspiel VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 am Sonnabend, 19. November. Die nachfolgenden Platzierungen erhalten entweder eine Kiste Maisel + Glas, eine Kiste Zwickel + Krug oder eine Kiste Bayreuther + Glas. Das Herzblut-Team freut sich auf ein schönes Fest mit vielen Besuchern in bayrischer Tracht. Um eine Reservierung wird gebeten unter Telefon (0 51 30) 6 09 94 59 oder info@herzblut-bar.de.