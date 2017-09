Oratorium „Elias“ wird aufgeführt

Einführungsvortrag am Sonntag in der Brelinger Kirche

Brelingen. Am Sonnabend, 23. September, um 20 Uhr wird – wie schon angekündigt – das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy in St. Martini Brelingen aufgeführt. Hierzu findet am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr ein Einführungsvortrag von Sabine Kleinau-Michaelis in der Brelinger Kirche statt. Das außergewöhnliche, kompositorisch groß angelegte Werk kommt einer geistlichen Oper gleich. Im Vortrag werden Texte, musikalische Motive und Instrumentierungen, der komplexe Aufbau, die Bedeutung von Chor und Solisten exemplarisch vorgestellt. Das Hören und Sehen des Oratoriums am 23. September könnte auf dem Hintergrund der vermittelten Informationen noch eindrücklicher und intensiver werden. Der Eintritt ist frei. Für das Konzert am 23. September sind noch Karten in den preisgünstigen Kategorien verfügbar bei Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf, Bücher am Markt in Bissendorf und über Reservix.de (Selbstausdruck).