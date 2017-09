Oratorium in St. Martini

Brelingen. Für das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy in St. Martini Brelingen am Sonnabend, 23. September, um 20 Uhr sind bereits jetzt Programme mit erläuternden Berichten und Konzerttexten erhältlich. Sie geben Auskunft über die Künstler, über Werk und Komponist, und sie enthalten sämtliche Texte des Oratoriums. Die Programme zu zwei Euro wie auch Karten für das Konzert in den preisgünstigen Kategorien sind noch bis Freitag, 22. September, bei der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf und bei Bücher am Markt in Bissendorf erhältlich.