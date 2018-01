Orientalischer Bauchtanz

Mellendorf. Das neue Angebot nur für Frauen im Mehrgenerationenhaus heißt „Orientalischer Bauchtanz“ und findet ab Mittwoch, 7. Februar, immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr statt. Dieser orientalische Tanz wird in den arabischen Ländern „Tanz der Freude“ genannt. Seine Faszination liegt im lebendigen Wechsel zwischen fließenden Bewegungen, kraftvollen Akzenten und strömender Vibration. Dieser Tanz ist eine wunderbare Möglichkeit für Frauen jeden Alters ihre eigene Persönlichkeit und Weiblichkeit jenseits vorgegebener Schönheitsideale und Leistungsanspruch zu entdecken und zu entfalten. Die Tanzpädagogin Wilma Anna Hotopp unterrichtet seit 30 Jahren orientalischen Tanz, Jazz-, Kreativ- und Kindertanz. Sie möchte den Teilnehmern einen Rahmen bieten, in dem sie nach Herzenslust tanzen können und mit anderen Frauen Spaß an Bewegung haben können. Anmeldungen nimmt Wilma Anna Hotopp gern telefonisch unter (01 71) 3 44 23 29 entgegen.