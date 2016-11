Ortsräte tagen

Resse/Berkhof/Scherenbostel. Die letzten drei Ortsräte kommen nächste Woche zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen: Resse am Montag, 28. November, um 20 Uhr im Moorinformationszentrum. Der Ortsrat Wedemark III (Berkhof, Plumhof, Sprockhof, Bennemühlen, Oegenbostel) am Dienstag, 29. November, um 19.30 Uhr im Schützenhaus in Berkhof und der Ortsrat Scherenbostel am Mittwoch, 30. November, um 19.30 Uhr im Schützenhaus in Scherenbostel. Die neuen Ortsratsmitglieder werden verpflichtet, die alten verabschiedet und der Ortsbürgermeister und sein Stellvertreter gewählt.