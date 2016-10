Ortsrat tagt

Mellendorf. Der Ortsrates Wedemark IV (Mellendorf, Gailhof) tagt am Dienstag, 18. Oktober, um 20 Uhr, im Großgruppenraum E 0.090 des Schulzentrums Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2, in Mellendorf. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien die Vergabe von Ortsratsmitteln und der Bebauungsplan Celler Straße in Gailhof.