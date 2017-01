Ortsratssitzung

Meitze. Die 2. öffentliche Sitzung des Ortsrates Wedemark II (Elze, Meitze) findet am Montag, 16. Januar, um 20 Uhr im Gasthaus Langehenning an der Dorfstraße 12 in Mietze statt. Nach Behandlung der öffentlichen Tagesordnung, spätestens nach zwei Stunden Sitzungsdauer, wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnund stehen neben Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017.