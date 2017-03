Ortsratssitzung

Resse. Die 3. öffentliche Sitzung des Ortsrates Resse findet am Montag, 27. März, um 19.30 Uhr im Moorinformationszentrum Resse, Altes Dorf 1b statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben den Bauarbeiten des Wasserverbandes Garbsen/Neustadt in Resse und den Baulandreserven in Resse die Verteilung von Ortsratsmitteln, Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und Mitteilungen der Verwaltung.