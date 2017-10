Ortsratssitzung

Bissendorf. Die sechste öffentliche Sitzung des Ortsrates Bissendorf findet am Montag, 30. Oktober, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin und der Verwaltung der

Bebauungsplan Nr. 04/11 A „Grund- und Hauptschule“ in den Gemeindeteilen Bissendorf und Wennebostel, der Bebauungsplan Nr. 04/30 „Diersrahe“ mit örtlichen Bauvorschriften im Gemeindeteil Bissendorf sowie der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018.