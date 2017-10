Ortsratssitzung

Abbensen. Die sechste öffentliche Sitzung des Ortsrates Wedemark I (Abbensen, Duden-Rodenbostel, Negenborn) findet am Donnerstag, 2. November, um 19 Uhr im Gasthaus „Zur Post“, Alte Zollstraße 5 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Vorstellung des Konzepts Sonnenblumenhof in Negenborn (Kindestagesstätte und Seniorenheim) die Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung, der Bebauungsplan Nr. 01/06 „Vesbecker Weg/Auf dem Kiel“ in Abbensen sowie die Prioritätenliste 2017 zu erstmaliger Herstellung und zu Ausbau/Erneuerung von Gemeindestraßen gem. § 93 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).