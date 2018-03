Ortsreinigung

Berkhof. Der Verein Schöner Leben Berkhof-Plumhof-Sprockhof hofft auf viele fleißige Helfer für die alljährliche Reinigung von Feld und Flur rund um die Ortschaften. Am Sonnabend, 10. März, um 9 Uhr ist es wieder soweit, dann sorgt die Müllsammelaktion wieder für Ordnung. Treffpunkt ist das Feuerwehrgerätehaus in Berkhof. Mitzubringen sind Handschuhe sowie festes Schuhwerk, Warnwesten stellt der Verein. Am Ende der Müllsammlung (gegen Mittag) können sich alle fleißigen Helfer bei einem Imbiss im Feuerwehrhaus stärken. Hierzu sind alle Bürger, die helfen möchten, herzlich willkommen.