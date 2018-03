Aktion von BVV, Feuerwehr und Ortsrat

Mellendorf. Die Ortsreinigung in Mellendorf am Sonnabend, 17. März, ist eine Aktion vom Bürger- und Verschönerungsvereins und Ortsfeuerwehr Mellendorf unter Schirmherrschaft des Ortsrates und der Ortsbürgermeisterin.Im Müll sortieren und trennen sollen die Deutschen Weltmeister sein. Es werden möglichst große Verpackungen vermieden und jeder bringt sein Leergut zu den Sammelstellen oder zu den Pfandautomaten. Jeder weiß über die Müllentsorgung Bescheid, kennt Gefahrenstoffe und schädliche Auswirkungen auf die Umwelt. Im privaten Haushalt achten die Bürger genauestens auf die richtige Entsorgung, denn die kostenpflichtige Müllabholung selbst ist teuer und belastet jeden Haushalt. Wenn also jeder so ordentlich und reinlich sind, warum dann eine Ortsreinigung? Und, so kommt auch immer wieder die kritische Anmerkung, warum soll ich anderer Leute Müll aufheben?Dazu gibt es sicherlich viele Antworten. Hier könnte angeführen werden, dass jeder, der ein Interesse an einer sauberen Umwelt und einem schönen Mellendorf hat, eine Vorbildfunktion ausübt. Wer den liegengebliebenen und immer noch achtlos weggeworfenen Müll am Straßenrand aufhebt, zeigt schon durch seine Tätigkeit, dass er es ohne Unrat und Müll besser und schöner findet. Hinzu kommt noch die Freude bei solchen Gemeinschaftsaktionen; der gemeinsame Spaß, zum Abschluss die erste Bratwurst der Saison und für die helfenden Kinder der inzwischen obligatorische „eisige Dank“. Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas und der Bürger- und Verschönerungsverein (BVV Mellendorf), würden sich sehr darüber freuen, wenn sich am Sonnabend, 17. März, um 10 Uhr viele freiwillige Helfer am Feuerwehrgerätehaus Mellendorf, Gilborn 4, einfinden würden.