Oskar Negt liest im Bürgerhaus

Bissendorf. Eine Lesung mit einem besonders beeindruckenden Autoren findet am Freitag, 6. April, um 19 Uhr im Bürgerhaus Wedemark, Am Markt 1 in Bissendorf statt. Oskar Negt begibt sich auf Einladung der Freiwilligenagentur auf eine autobiografische Spurensuche.

Oskar Negt hat Glück gehabt. Sein Leben könnte als Erfolgsgeschichte erzählt werden: Als jüngstes von sieben Kindern auf einem Kleinbauernhof in Ostpreußen aufgewachsen, musste er 1945 nach Dänemark fliehen und verbrachte dort zweieinhalb Jahre getrennt von seiner Familie. Trotz dieser Umstände wurde er zum weltweit anerkannten Philosophen und Soziologe.

Der international renommierte Professor nimmt seine individuelle Geschichte zum Anlass, grundsätzliche Fragen zu stellen: über gesellschaftliche Orientierungen und persönliche Identität. Er will ergründen, was nötig ist, damit ungünstige Ausgangsbedingungen und traumatische Erfahrungen keinen lebenslangen Opferstatus fixieren. Seine autobiographische Spurensuche weist weit über das eigene Schicksal hinaus.

Oskar Negt wird an diesem Abend zusammen mit seiner Ehefrau, der anerkannten Sozialpsychologin Christine Morgenroth aus seinem Buch „Über Lebens Glück“ ausgewählte Passagen vorlesen sowie für Fragen und einer anschließenden Diskussion zur Verfügung stehen. Der Eintritt beträgt drei Euro. Für das leibliche Wohl sorgt das Café Einzigartig.